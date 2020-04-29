أشرف صبحي: انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ستكون لمدة عام وفقا لقانون الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:
أشار أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ان انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ستكون لمدة عام واحد، وفقا للقانون المصري، على أن تجرى انتخابات أخرى في العام المقبل عقب الدورة الأوليمبية.
وقال أشرف صبحي في حوار لقناة "أون تايم سبورت": سيناريو المد للمجلس المعين الحالي لمدة سنة غير مطروح، وسنسير وفقا للقانون المصري للرياضة".
وأضاف صبحي:" انتخابات اتحاد الكرة في يوليو المقبل ستكون لمدة عام فقط وحتى انتهاء الدورة الأوليمبية في العام المقبل 2021".
وواصل:" القانون المصري يشير لأن انتخابات الاتحادات ستقام كل 4 سنوات أو مع انتهاء الدورة الأوليمبية، أيهما أقرب".
واختتم:" فهذا ما ينض عليه القانون المصري، لكننا سننتظر لرأي الاتحاد الدولي لكرة القدم في ملف انتخابات اتحادات الكرة".
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