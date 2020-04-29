محمد بسيوني : الدوري النمساوى سيعود في منتصف مايو

أكد محمد بسيوني اللاعب المصري المحترف في صفوف فريق مورفيرك النمساوي، أن الدوري النمساوي سيعود تدريجيًا بدءً من منتصف مايو، وسيبدأ النادي بعمل تحاليل كورونا لجميعاللاعبون.
وقال بسيوني إلى أن التمارين في فريقه ستقسم لثلاث مجموعات، حيث تضم كل مجموعة خمسة لاعبين فقط .
وأشار لاعب نادي مورفيرك النمساوي أنه من المتوقع أن يعود الدوري الممتاز في بداية شهر ٦ لكن بدون جماهير .
يذكر أن الدوري النمساوي توقف يوم ٧ مارس بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".
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