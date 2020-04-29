رضا عبد العال: الأهلي يخشى من انتقال صالح جمعة للزمالك

قال رضا عبد العال محلل فريق البريمو ان الأهلي يريد الاحتفاظ لصالح جمعه رغم عدم قناعة المدرب به ومن اجل عدم انتقاله للزمالك الموسم القادم.

واضاف عبد العال في تصريحات خاصه على قناة Ten مع الاعلامي اسلام صادق ان الاهلي يريد استمرار اللاعب وعدم انتقاله للغريم التقليدي خوفا من

تألقه وظهوره بشكل مميز خلال المواسم القادمة وإضافة قوة فنيه للفريق المنافس.

وتابع هناك ضغوك من الاهلي على اللاعب لاستمراره مع الفريق وعدم رحيله نهاية الموسم الحالي رغم مطالبه فايلر بعدم استمراره.