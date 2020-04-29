نائب رئيس لجنة الرياضة بالوفد يشارك في منتدي التميز للثقافة الرياضية

يشارك عبداللطيف صبحى نائب رئيس لجنة الرياضة بالوفد ، في منتدي التميزللثقافة الرياضية ، والمقرر لإقامته يوم الجمعة القادم الموافق 1 مايو من العام الجاري، وذلك عبر تطبيق وززم. مايو من العام الجاري، وذلك عبر تطبيق وززم. ويناقش المنتدي قضية مخاطر وتحديات التغيرات العالمية علي الرياضة العربية، حيث سيحاضر في هذا الإجتماع كلا من : رئيس اللجنة بادي الدوسري، وعبدالرحمن سيار ، وسعد السند، بلإضافة إلي عباللطيف صبحي نائب رئيس اللجنة الرياضية بالوفد. الرياضة العربية، حيث سيحاضر في هذا الإجتماع كلا من : رئيس اللجنة بادي الدوسري، وعبدالرحمن سيار ، وسعد السند، بلإضافة إلي عباللطيف صبحي نائب رئيس اللجنة الرياضية بالوفد.

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