نائب رئيس لجنة الرياضة بالوفد يشارك في منتدي التميز للثقافة الرياضية

يشارك عبداللطيف صبحى نائب رئيس لجنة الرياضة بالوفد ، في منتدي التميزللثقافة الرياضية ، والمقرر لإقامته يوم الجمعة القادم الموافق 1مايو من العام الجاري، وذلك عبر تطبيق وززم.
ويناقش المنتدي قضية مخاطر وتحديات التغيرات العالمية عليالرياضة العربية، حيث سيحاضر في هذا الإجتماع كلا من : رئيس اللجنة بادي الدوسري، وعبدالرحمن سيار ، وسعد السند، بلإضافة إلي عباللطيف صبحي نائب رئيس اللجنة الرياضية بالوفد.
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