تعرف على اول قرار لـ" رضا عبد العال" إذا اصبح رئيساً لإتحاد الكرة

اكد رضا عبد العال لاعب المنتخب الوطني السابق انه في حال اصبح رئيسا لإتحاد الكرة المصري سيتخذ قرارت مهمة لعودة الكرة للمسار الصحيح.

واضاف عبد العال محلل فريق البريمو في تصريحات خاصه على قناة Ten مع

الاعلامي اسلام صادق ان اول قرارته في حال رئاسته لإتحاد الكرة انه سيقرر عودة حسن شحاتة لقيادة المنتخب الوطني وايضا وان يكون الدوري العام من ١٦ فريق.

وتابع ان عودة حسن شحاتة ستمثل قوة كبيرة للمنتخب في هذا التوقيت نظرا لما قدمه من القاب وايضا للخبرات الدولية الكبيرة التي يتميز بها ، وجعل الدوري ١٦ فريق سيكون في صالح البطولة وستصبح اقوى بكثير نظراً لانتظام مواعيد المسابقة والإنتهاء في التوقيت المحدد لها .