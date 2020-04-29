اكد رضا عبد العال لاعب المنتخب الوطني السابق انه في حال اصبح رئيسا لإتحاد الكرة المصري سيتخذ قرارت مهمة لعودة الكرة للمسار الصحيح.
واضاف عبد العال محلل فريق البريمو في تصريحات خاصه على قناة Ten معالاعلامي اسلام صادق ان اول قرارته في حال رئاسته لإتحاد الكرة انه سيقرر عودة حسن شحاتة لقيادة المنتخب الوطني وايضا وان يكون الدوري العام من ١٦ فريق.
وتابع ان عودة حسن شحاتة ستمثل قوة كبيرة للمنتخب في هذا التوقيت نظرا لما قدمه من القاب وايضا للخبرات الدولية الكبيرة التي يتميز بها ، وجعل الدوري ١٦ فريق سيكون في صالح البطولة وستصبح اقوى بكثير نظراً لانتظام مواعيد المسابقة والإنتهاء في التوقيت المحدد لها .
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على اول قرار لـ" رضا عبد العال" إذا اصبح رئيساً لإتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.