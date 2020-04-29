علي معلول يكشف سبب تحدثه باللهجة المصرية في رامز مجنون رسمي

كشف التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي، سبب تحدثه باللهجة المصرية خلال مشاركته في أحد حلقات برنامج رامز مجنون رسمي الذي يُذاع في شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى أن ذلكبسبب لتواجده في مصر منذ 4 سنوات وتحدثه الدائم مع زملائه.
وأضاف علي معلول في تصريحات تلفزيونية:" مصر ليست تونس لكي تظهر في أي برنامجأو إعلان لا بد من موافقة النادي وبعض العقود مع النادي تشترط ظهورك في البرامج، وهذا يعني أن الماديات ليست لعلي معلول وإنما للنادي أيضًا".
وتابع:" اتواجد في مصر منذ 4 سنوات والتحدث الدائم مع زملائي، فمن الطبيعي التحدث باللهجة المصرية".
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