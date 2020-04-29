عبد العال: جوزيه صاحب الفضل على ابو تريكه في اظهار نجوميته

قال رضا عبد العال لاعب المنتخب الوطني السابق ان البرتغالي مانويل جوزيه له فضل كبير على ابو تريكه في إظهار نجوميته مع الاهلي .

واضاف عبد العال محلل فريق البريمو في تصريحات خاصه على قناة Ten مع الاعلامي اسلام صادق ان جوزيه هو من إظهر نجومية ابو تريكه وتطور

آدائه داخل الملعب وساعده في الحصول على القاب فردية وجماعيه مع الأهلي .

وتابع اي لاعب يمتلك إمكانيات فنيه عاليه يحتاج إلي مدرب مميز يستطيع تطور آداء اللاعب ومساعدته على الظهور بشكل مميز