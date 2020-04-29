عبد العال يكشف عن السبب الرئيسي في ازمة محمد صلاح مع المنتخب

قال رضا عبد العال لاعب المنتخب الوطني السابق ان هاني ابو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق السبب الرئيسي في ازمة محمد صلاح مع المنتخب الوطني.

واضاف عبد العال محلل فريق البريمو في تصريحات خاصه على قناة Ten مع الاعلامي اسلام صادق ان ابو ريدة فشل في حل ازمة صلاح مع المنتخب ولم

يستطع التعامل مع الشركات الراعية في ازمة صلاح الاخيرة مع الفراعنة .

وتابع كان لابد على ابو ريدة ان يحتوي الازمة قبل وقوعها بجلسة خاصة مع اللاعب والشركات الراعية والوصول الي اتفاق معين يرضي الطرفين.