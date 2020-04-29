علي معلول: سعيد مع النادي الأهلي ولا أفكر بالرحيل

أكد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، سعادته بالتواجد مع المارد الأحمر، وعدم رغبته في الانتقال لآي مكان آخر، مشيرة إلى انت عندما قرر ترك الصفاقسي التونسي، كان لخوض تجربة جديدة.

وأضاف معلول في تصريحات تلفزيونية:" أنا سعيد ولن أنتقل لأي مكان آخر غير الأهلي في الوقت الحالي، عندما عرض الأهلي انتقالي له، قررت الذهاب له لأنه كان العرض رسمي الوحيد لي".

وتابع:" تحدثت مع رئيس الصفاقسي وكنت أرغب في الاستمرار وتطوير الفريق لكن جاء الوقت لكي أخوض تجربة جديدة كان لدي عروض من فرنسا لكن لم غير رسمية، لذلك قررت الذهاب للأهلي".

وأتم:" لدي استعداد للعودة للصفاقسي مجانا بعد نهاية مسيرتي مع الأهلي".