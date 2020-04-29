عبد العال : الخطيب اسطورة الاهلي على مدار تاريخه

قال رضا عبد العال لاعب المنتخب الوطني السابق ان محمود الخطيب اسطورة الاهلي على مدار تاريخه لما حققه من ارقام وبطولات . واضاف عبد العال محلل فريق البريمو في تصريحات خاصه على قناة Ten مع الاعلامي اسلام صادق ان الخطيب يُعد اسطورة الاهلي على مدار تاريخه لانه حقق القاب فردية وجماعيه ونجح في التواجد ضمن الكُبار في قارة افريقيا اثناء تواجده داخل القلعة الحمراء. اسلام صادق ان الخطيب يُعد اسطورة الاهلي على مدار تاريخه لانه حقق القاب فردية وجماعيه ونجح في التواجد ضمن الكُبار في قارة افريقيا اثناء تواجده داخل القلعة الحمراء.

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