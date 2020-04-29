رضا عبد العال: جيل حسن شحاتة الافضل لهذا السبب

قال رضا عبد العال مُحلل فريق البريمو ان جيل المنتخب الوطني مع حسن شحاتة الافضل في تاريخ نصر بالارقام.

واضاف عبد العال في تصريحات خاصه على قناة Ten

مع الاعلامي اسلام صادق ان حسن شحاتة حقق ما لم يُحقق اي مدرب مع المنتخب الوطني مع هذا الجيل خاصة وانه حقق ٣ بطولات افريقيا متتاليين لم تحدث مه اي منتخب في قارة افريقيا.

وتابع ان جيل حسن شحاتة يُعد الأفضل في التاريخ لانهم قدمو آداء مميز جداً خاصة في كأس العالم للقارات وبالاخص في مباراة البرازيل.