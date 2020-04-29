مصطفى حاجي يُحيي آمال هداف النصر “عبد الرزاق حمدالله” في منتخب المغرب

أكد المدرب المساعد في منتخب المغرب “مصطفى حاجي” خلال حديث خص به قناة أون تايم سبورتس المصرية منتصف هذا الأسبوع، إمكانية انضمام مهاجم نادي النصر السعودي “عبد الرزاق حمدالله” لصفوف أسود أطلس عند استئناف النشاط الرياضي من جديد.

وأُعلن عبد الرزاق حمدالله اعتزاله اللعب الدولي نهاية عام 2019 لعدم حصوله على وعد بلعب الأدوار الأولى رفقة منتخب المغرب خلال تصفيات أمم أفريقيا 2021 المقرر لها في الكاميرون، رغم تسجيله لكم هائل من الأهداف رفقة النصر السعودي، جعلت منه أفضل هداف في العالم.

وحين سئل مصطفى حاجي عن مستقبل عبد الرزاق حمدالله مع المنتخب المغربي، رد قائلاً “الباب لن يُغلق في وجه أي لاعب، والمنتخب الوطني في أي دولة مُتاح أمام الجميع”.

واعترف حاجي في نهاية حديثه مع قناة أون تايم سبورتس “نحن نتبادل الأحاديث معًا، عبد الرزاق حمدالله مواطن مغربي مثلي تمامًا ومن حقه الانضمام لصفوف المنتخب الأول، وربما يقوم المدير الفني (وحيد خليلوزيتش) باستدعائه خلال الفترة القادمة”.

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واحتج عبد الرزاق حمدالله على طريقة تعامل اللاعبين المغاربة القادمين من أوروبا (لاعبو دول المهجر) خلال المعسكر الإعدادي لكأس أمم أفريقيا 2019، وقرر مغادرة المعسكر بعد مشكلة مع لاعب وسط خيتافي “فيصل فجر“.

وحظى اللاعب بمساندة غير عادية من قبل جمهور نادي النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2019 لدعمه نفسيًا قبل بدء الموسم الكروي الجديد الذي يُنافس خلاله على لقب هداف الدوري مثلما فعل الموسم الماضي.

وسجل عبد الرزاق حمدالله هذا الموسم 18 هدفًا في 19 مباراة حتى الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين، من بينهم 5 ركلات جزاء.

ويتفوق عبد الرزاق حمدالله على مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز، بفارق أربعة أهداف، لكن جوميز سجل 3 ركلات جزاء، بينما يحتل مهاجم أهلي جدة “عمر السومة” المركز الثالث في لائحة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 هدفًا.