مرتضى منصور: الاهلي منع عرض حلقة من برنامج “رامز مجنون رسمي”

كشف رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” عن منع إدارة الاهلي لعرض حلقة من برنامج “رامز مجنون رسمي” كان بطلها مدير الكرة في الاهلي “سيد عبد الحفيظ”.

وعلم مرتضى منصور من مصادره الخاصة، تعرض سيد عبد الحفيظ لإهانة غير عادية في برنامج المقالب الذي بدأ يُبث على قناة MBC بداية من أول أيام شهر رمضان المعظم.

وقال مرتضى منصور في حديثه مع برنامج حضرة المواطن عبر قناة الحدث اليوم “الاهلي خبيث، منذ 3 أيام وهو يعمل مع القائمين على البرنامج مَنع إذاعة حلقة سيد عبد الحفيظ ورد الأموال التي تحصل عليها (عبد الحفيظ) مقابل الظهور في البرنامج”.

وأوضح “علمت أن سيد عبد الحفيظ تعرض لإهانة كبيرة في برنامج رامز مجنون رسمي، ولأنه مدير للكرة في النادي الاهلي لا يصح ما حدث معه”.

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وجاء تصريح مرتضى منصور بعد ساعات قليلة من توقيعه لغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه بسبب تصوير نجم خط وسط الزمالك “طارق حامد” لحلقة مع برنامج رامز مجنون رسمي.

واستضاف البرنامج المذكور الظهير الأيسر للنادي الاهلي ومنتخب تونس “علي معلول” في الحلقة الثانية مطلع هذا الأسبوع.

وحققت حلقة علي معلول نسبة مشاهدة مرتفعة بسبب الحوار الذي دار بينه وبين الفنان رامز جلال حول بعض الأمور الرياضية، من بينها استعداده للدغة ثعبان وألا يُوقع لنادي الزمالك.