إنبي يحاول تعجيز الاهلي في صفقة أسامة جلال

تحاول إدارة نادي إنبي تعجيز الاهلي في صفقة ضم المدافع الشاب “أسامة جلال” خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بطلب مبلغ ضخم وصل لنحو 20 مليون جنيه.

ويخشى جمهور الأهلي تكرار ما حدث خلال سوق الانتقالات الشتوية 2018، عندما تمكن إنبي من الحصول على مبلغ 35 مليون جنيه نظير ترك المهاجم الشاب “صلاح محسن” ينتقل إلى قلعة مختار التتش.

ويبحث الاهلي عن قلب دفاع للمستقبل يستطيع المشاركة بصفة مستمرة بدلاً من الثنائي كثير الإصابة “رامي ربيعة وسعد الدين سمير”.

لكن تقييم إدارة إنبي يبدو مُبالغًا فيه، لا سيما في ظل الظروف الراهنة، حيث تعاني جميع الأندية بما في ذلك الأهلي والزمالك من أزمات مالية بعد تعليق النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا.

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من هو أسامة جلال؟

يُجيد أسامة جلال في مركز قلب الدفاع، وقد صُعد إلى الفريق الأول لإنبي خلال موسم 2016/2015 قبل أن يكمل عامه الـ 18.

وفي الموسم التالي أعير لنادي بيتروجيت الذي شارك رفقته في 4 مباريات، ومنه إلى نادي مصر المقاصة الذي منحه الفرصة كاملة خلال موسم 2019/2018.

وحجز أسامة جلال مكانًا لنفسه في تشكيلة إنبي الأساسية هذا الموسم، وشارك في 12 مباراة من بينهم 9 كأساسي، ليتم اختياره لقيادة خط دفاع منتخب مصر الأولمبي في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وحافظ إنبي على نظافة شباكه عند مشاركة أسامة جلال كأساسي في 4 مباريات هذا الموسم.