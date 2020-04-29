جينت البلجيكي يُبرم أول صفقاته بعد صدمة إلغاء الموسم

أبرم نادي جينت البلجيكي أول صفقاته الصيفية من مواطنه لوكيرن، بضم لاعب الوسط الدفاعي اليافع “ماثيو بارمينتير” بتوصية من المدير الفني الدنماركي “جيس ثوروب”.

ووقع اللاعب صاحب الـ 17 عامًا على عقد مدته 3 سنوات، وأكد المدير الرياضي في جينت “تيم ماتياس” أن بارمينتير إضافة حقيقية للفريق رغم صغر سنه.

وقال “بارمينتير يتوافق مع سياسة النادي، سيكون إضافة لجواهرنا الشابة. KAA جينت يثبت مرة أخرى بتوجيه عمله نحو المستقبل، ومدى قدرته على نشر المواهب الشابة. جينت يتمنى له التوفيق”.

وأنهى نادي أتلتيك جينت الموسم في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري البلجيكي الممتاز برصيد 55 نقطة بفارق 15 نقطة واضحة أمام كلوب بروج، قبل نهاية الموسم بـ 11 جولة.

ولم يمنح الاتحاد البلجيكي لكرة القدم الفرصة لنادي أتلتيك جينت أو “خينت” لمواصلة منافسة كلوب بروج حتى الأسابيع الأخيرة، وقرر إلغاء الموسم وإعلان كلوب بروج بطلاً للمسابقة بسبب فيروس كورونا الذي أوقف النشاط الكروي منذ منتصف شهر مارس الماضي.

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ويحتفل اللاعب “ماثيو بارمينتير” بعيد ميلاده الـ 18 مطلع شهر أكتوبر المقبل، وقد تم تصعيده للفريق الأول لنادي لوكيرن هذا الموسم، ليشارك في 4 مباريات بمسابقة الدوري البلجيكي الدرجة الثانية، من بينهم مباراة واحدة كأساسي كانت أمام هيرفيرلي ليوفين.

ماثيو بارمينتير المولود في آندرلاخت، لعب ما مجموعه 137 دقيقة مع لوكيرن في الجولات 9 و11 و12 و14 من الدوري البلجيكي الدرجة الثانية.

ورفض ماثيو بارمينتير تجديد عقده مع لوكيرن بعدما وُعد بالحصول على فرصة لعب دقائق أكثر رفقة جينت خلال الموسم المقبل.

وتُدير أعمال ماثيو بارمينتير شركة Sport Plus التي تعمل مع عدد هائل من اللاعبين البلجيك لعل أبرزهم لاعب أستون فيلا “بيورن إنجلز” ولاعب كولن الألماني “بيرجر فيرسترايت” ولاعب ليدز يونايتد “لورينس دي بوك” ولاعب كلوب بروج “توماس فان دين كيبوس” ونجم نادي لينس الفرنسي “غيوم جيليه”.