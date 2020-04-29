لاعب ريال مدريد السابق يتولى تدريب دينامو زغرب

تسلم لاعب ريال مدريد السابق “إيجور يوفيتشفيتش” مسؤولية تدريب بطل الدوري الكرواتي “دينامو زغرب” وقاده في أول تدريب يوم أمس الاثنين، بعدما بدأت الحكومة المحلية تخفيف إجراءات حظر التجوال الذي فرضته بسبب تفشي فيروس كورونا.

وخضعت كرواتيا لعزل صارم منذ منتصف شهر مارس الماضي، حيث لم يُسمح بعمل أي أحد عدا متاجر الأطعمة والصيداليات ومحطات الوقود، قبل أن يحصل حوالي 3000 رياضي على الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات، قبل أن تعود معظم المتاجر إلى العمل من جديد.

وقال إيجور يوفيتشفيتش في تصريحات للموقع الرسمي لدينامو زغرب “علينا التحلي بالحذر من الناحية الاجتماعية، نتوق جميعًا لعودة المباريات، لكن الحقيقة هي أن المشكلة لا تزال مستمرة معنا، وينبغي علينا أن نُدرك أهمية الصحة قبل أي شيء، ونلتزم بتعليمات الحكومة”.

وسبق لإيجور يوفيتشفيتش تمثيل ريال مدريد في الفترة من 1992 إلى 1996، كثاني لاعب كرواتي يدافع عن ألوان النادي الملكي في التاريخ بعد روبرت بروزينسكي.

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وجاء من بعد إيجور يوفيتشفيتش وروبرت بروزينسكي أربعة لاعبين هم “دافور شوكر وروبرت يارني ولوكا مودريتش وماتيو كوفاشيتش”.

لكن مسيرة إيجور يوفيتشفيتش كانت الأسوأ بين جميع اللاعبين الكروات الذين مثلوا النادي الملكي، ورحل اللاعب بعدها إلى نادي “نوجوميتني كلوب زغرب” القابع حاليًا في الدوري الكرواتي الدرجة الثانية.

كما لعب إيجور يوفيتشفيتش لأندية يوكوهاما مارينوس الياباني وجواراني البرازيلي وميتز الفرنسي وشانجشا جيندي الصيني، واعتزل في عام 2004 بين صفوف نادي كارباتي الأوكراني، والذي دربه بين عامي 2014 و2016.

وقضى إيجور يوفيتشفيتش موسم 2018/2017 كمدير فني لنادي دينامو زغرب “ب” الذي ينافس في بطولة دوري الدرجة الثانية، واحتل معه المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن المتصدر آنذاك “جوريكا”.