ريفر بليت يُجدد إعارة مدافعه هيكتور مارتينيز

جددت إدارة نادي ريفر بليت إعارة المدافع الأرجنتيني الشاب “هيكتور مارتينيز” لنادي ديفينسا خوستيكا الذي يُشرف على تدريبه أسطورة بارما وميلان “هيرنان كريسبو”. وقدم هيكتور مارتينيز مستوى متميز خلال موسم 2020/2019، واستطاع الحفاظ على مكانه في التشكيل الأساسي للفريق لـ 19 مباراة، سجل خلالهم هدفين كانا أمام جودوي كروز وباتروناتو. كما شارك هيكتور مارتينيز في مباراتين ببطولة كوبا ليبرتادوريس هذا الموسم أمام سانتوس البرازيلي وأولمبيا الباراجوياني، وخسر ديفينسا بنفس النتيجة 1/2. ويُجيد هيكتور مارتينيز في مركز الظهير الأيسر بالإضافة إلى إجادته كقلب مدافع، وقد صُعد للفريق الأول لنادي ريفر بليت عام 2017 لكن مشاركته الأولى جاءت كبديل في منتصف عام 2018، لتتم إعارته بعدها لديفينسا. أقرأ ايضا

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