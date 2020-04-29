هل يكون الغاني “إيكوبان” بديلاً للأسد جوميز في الهلال ؟

علقت الصحف الغانية اليوم الثلاثاء عن اهتمام نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع مهاجم طرابزون سبور التركي “كاليب إيكوبان”، والذي ارتبط منذ مدة بالانتقال إلى الرياض.

وأشار موقع “غانا سوكر” إلى أن الهلال السعودي يرغب في ضم اللاعب الغاني الذي يحمل الجنسية الإيطالية، ويستعد لتقديم 10 ملايين يورو من أجل التعاقد مع أحد هدافي الدوري التركي.

ويمتلك إيكوبان من العمر 26 عامًا، ووقع لطرابزون سبور قادمًا من فريق ليدز يونايتد الإنجليزي، وسجل هذا الموسم ثلاثة أهداف من 14 مباراة.

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وسبق وارتبط إيكوبان بالانضمام إلى نادي أهلي جدة في انتقالات شهر يناير الماضي، ولكن أشيع أن الأمر لم يكن سوى محض تسويق من قبل الوكلاء الأتراك عبر نشر أخبار كاذبة في الصحف.

يذكر أن الهلال كان قد ارتبط بضم مهاجم آخر من الدوري التركي، وهو الكولومبي “رادميل فالكاو“، والذي خرج وكيله لينفي وجود أي مفاوضات، ويؤكد بقاء “آل تيجري” بالقميص الأحمر والأصفر حتى نهاية عقده في 2022.

وتبحث إدارة الهلال عن ضم رأس حربة جديد تحسبًا للرحيل المتوقع للمهاجم الفرنسي “بافيتمبي جوميز” والذي حتى الآن لم يوقع على أي عقود جديدة رفقة الزعيم.