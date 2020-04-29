رياضة | عاجل- جمال محمد علي: لا يحق لأعضاء اللجنة الخماسية الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل- جمال محمد علي: لا يحق لأعضاء اللجنة الخماسية الترشح لانتخابات اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، موقف ترشح أعضاء اللجنة في الانتخابات المقبلة للجبلاية.

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"منذ استلامنا لجواب التكليف ومحدد فيه موعد انتهاء المدة ولا يجوز الترشح لأي عضو من اللجنة".

وتابع :"ولا يوجد في أي نية أي فرد أن يترشح ولم يتحدث أحد من أعضاء اللجنة بالتواجد في الانتخابات المقبلة".

وأشار :"لم يتواصل أحد من اللجنة الخماسية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل التواجد في الانتخابات المقبلة".

وأتم حديثه :"اللجنة الخماسية لا يحق لها الترشح في الانتخابات المقبلة بالاتحاد المصري".