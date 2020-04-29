رياضة | معلول يرد على منتقدي ظهوره في "رامز مجنون رسمي"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر معلول يرد على منتقدي ظهوره في "رامز مجنون رسمي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب نجم الأهلي ومنتخب تونس، علي معلول، عن تعجبه من الضجة الإعلامية، التي حدثت بعد ظهوره في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يذاع في شهر رمضان قبل عدة أيام، عبر فضائيات شبكة mbc، كما أبدى اندهاشه من تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الأمر.

وقال نجم الأهلي في بث مباشر عبر إذاعة "ديوان إف إم" التونسية: "في السنوات الماضية ظهر الكثير من اللاعبين المصريين والتونسيين مع رامز جلال ولم تحدث مثل هذه الضجة الإعلامية".

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وأضاف معلول: "لا أعرف لماذا كل هذا الحديث عني عندما ظهرت معه في البرنامج، فرجاني ساسي ظهر معه العام الماضي ولم يحدث معه مثلما حدث معي".

وأكمل النجم التونسي: " لا أحب الظهور في البرامج وخلال 4 سنوات في مصر لم أظهر في أي برنامج، وإذا كنت أحصل على 3 ملايين دولار في برنامج رامز أو في أي إعلان إذا سوف أظهر في 3 إعلانات وأعتزل كرة القدم".

وأكد نجم الأهلي في حديثه على أنه قدم إلى مصر؛ لتقديم الإضافة مع الأهلي مثلما يفعل ساسي مع الزمالك، وفخر الدين بن يوسف مع الإسماعيلي، وسيف الدين الجزيري مع المقاولون العرب.