رياضة | تعرف على نجوم الكرة الأكثر تمسكًا بأنديتهم حول العالم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على نجوم الكرة الأكثر تمسكًا بأنديتهم حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن موقع "ترانسفير ماركت" الموقع المختص بإحصائيات اللاعبين وانتقالاتهم، وقيمة نجوم الكرة حول العالم، قائمة بأسماء أكثر اللاعبين إخلاصًا لأنديتهم، والذين يرفضون الرحيل من صفوف أنديتهم، ويصرون على الاستمرار مع فرقهم خلال الفترة الحالية.

وجاء على رأس القائمة الروسي ايجور اكنفييف حارس مرمي فريق تسيسكا موسكو متفوقًا على ميسي نجم برشلونة الاسباني وراموس قائد ريال مدريد.

ونشر الموقع قائمة اللاعبين الذين يصرون على البقاء في أنديتهم وجاءت كالتالي :

1- الروسي إيجور أكينفييف حارس فريق تسيسكا موسكو " 34 عاما": يلعب مع فريقه منذ 17 عاما و3 أشهر و23 يوما.

2- الفرنسي لويك بيران مدافع سانت إيتيان الفرنسي "34 عاما ": يلعب مع فريقه منذ 16 عاما و9 أشهر و24 يوما.

3- الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني " 32 عاما": يلعب مع فريقه منذ 16 عاما و3 أشهر و23 يوما.

4- الإيطالي فرانشيسكو ماينانيللي لاعب ساسولو الإيطالي "35 عاما " يلعب مع فريقه منذ 14 عاما و9 أشهر و24 يوما.

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5- الإيطالي جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس " 35 عاما" يلعب مع فريقه منذ 14 عاما و9 أشهر و24 يوما.

6- الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد "34 عاما" : يلعب مع فريقه منذ 14 عاما و7 أشهر و24 يوما.

7- البلجيكي سامي بوست حارس فريق زولت وارجم البلجيكي " 34 عاما " : يلعب مع فريقه منذ 13 عاما و9 أشهر و24 يوما.

8- الإسباني برونو سوريانو لاعب فياريال الإسباني "35 عاما" : يلعب مع فريقه منذ 13 عاما و9 أشهر و24 يوما.

9- الإسباني خافيير لوبيز لاعب إسبانيول الإسباني "34 عاما " : يلعب مع فريقه منذ 13 عاما و9 أشهر و22 يوما.

10- البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد الاسباني "34 عاما" : يلعب مع فريقه منذ 13 عاما و3 أشهر و23 يوما.