رياضة | لجنة الحكام الرئيسية تعلن شروط استقبال دفعة جديدة من الحكام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر لجنة الحكام الرئيسية تعلن شروط استقبال دفعة جديدة من الحكام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد المصري لكرة القدم، عن قبول دفعة جديدة من الحكام استعداداً للمرحلة المقبلة.

وقال زياد عادل محرر بلجنة الحكام الرئيسية عن استعداد لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن استقبال دفعه جديدة من الحكام الجدد .

وأضاف أن من الشروط أن يكون المتقدم مصري والاب والام ، وأن يكون قد مضي سنتين كلاعب في أي نادي، وأن يكون السن من ١٧ حتي ٢٤ سنة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة 15 يوم إضافية.