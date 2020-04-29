رياضة | الزمالك يضع شرطًا لمشاركة أحداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يضع شرطًا لمشاركة أحداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، رفضه لطلب نادي الرجاء المغربي، بمشاركة حميد أحداد المعار من النادي الأبيض، في المباراة التي ستقام بين الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء، أن إدارة النادي أرسلت فاكسًا إلى الرجاء المغربي، تخطره برفض مشاركة اللاعب بدون دفع مقابل مالي جرى الاتفاق عليه بين الطرفين.

ويريد الرجاء مشاركة حميد أحداد بشكل ودي بدون دفع مقابل مادي، وخاطب الزمالك من أجل هذا الأمر.

وكان الزمالك، وضع بندًا في عقد إعارة اللاعب إلى الرجاء المغربي، بدفع مبلغ مالي، حين وقع اللاعب بشكل رسمي للرجاء مطلع الموسم الحالي.

