رياضة | ماورسيو ساري يحدد موقفه من رحيل بنتانكور عن يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر ماورسيو ساري يحدد موقفه من رحيل بنتانكور عن يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ماورسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن رحيل رودريجو بنتانكور لاعب وسط الفريق إلى نادي برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، والذي رفض بدوره هذه الفكرة.

وأشارت تقارير خلال الأيام الماضية، إلى رغبة برشلونة في ضم بنتانكور من يوفنتوس، خلال الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة " كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن ماوريسيو ساري، المدير الفني لـ يوفنتوس، لن يسمح برحيل بنتانكور عن الفريق، حيث يعتبره أحد أهم العناصر التي ستفيد النادي مستقبلًا، وأنه يحتاج إلى مهارته الفنية حال عودة النشاط الرياضي.

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ويذكر أن بنتانكور شارك مع يوفنتوس في 19 مباراة في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالها 7 أهداف.

وتبلغ القمية الستويقية لـ رودريجو بنتانكور 40 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.