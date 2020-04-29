رياضة | حقيقة رحيل كريم بامبو عن صفوف الفارس الأبيض

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة رحيل كريم بامبو عن صفوف الفارس الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كريم بامبو، مناقشة عروض الرحيل عن الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب، أنه تلقى العديد من العروض في الدوري المصري، ولكنه لم يوافق على أي منها، وأنه يأمل في حسم مصيره مع النادي الأبيض في الوقت الحالي، وبعدها يتم مناقشة العروض.

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ولم يشارك بامبو بشكل منتظم مع الفريق الأبيض، وخرج من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، خلال المباريات المحلية والأفريقية الماضية.

ويذكر أن كريم بامبو انتقل للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف "دراويش مصر" نادي الإسماعيلي.