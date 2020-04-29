رياضة | علي طريقة العسيلي وبهاء سلطان.. 10 نجوم يستحقون لقب "الاستثنائي" في تاريخ الكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر علي طريقة العسيلي وبهاء سلطان.. 10 نجوم يستحقون لقب "الاستثنائي" في تاريخ الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لاقت أغنية "انت استثنائي" للفنانين محمود العسيلي وبهاء سلطان في إعلان بنك مصر الجديد والذي يذاع خلال شهر رمضان الحالي، تفاعل كبير من الجمهور، وتصدرت مؤشرات "التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما حققت نسب مشاهدة عالية فور نشرها رسميًا عبر الفضائيات المختلفة وموقع "يوتيوب" الشهير، نظرًا لما تحويه الأغنية من كلمات تمنح الأمل والتفاؤل وتبرز القوة لدي المصريين.

ويحاول صناع أغنية "انت استثنائي" تسليط الضوء على كل الأشخاص الاستثنائيين في مصر بمختلف المجالات، والذين يحققون نجاحات رائعة تجعلهم مختلفين عن أقرانهم في نفس المجال، كما توجه إليهم رسائل دعم ومساندة لاستكمال نجاحاتهم المميزة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير 10 نجوم يستحقون لقب "استثنائي" في تاريخ الكرة المصرية:-

1- صالح سليم:

أسطورة الأهلي والرئيس التاريخي للقلعة الحمراء صالح سليم يستحق لقب "الاستثنائي" في الإدارة عن جدارة واستحقاق، حيث أنه بعيدًا عن التاريخ الكبير لـ"المايسترو" كلاعب كرة قدم مميز حقق العديد من البطولات والألقاب خلال مسيرته الكروية مع الأحمر ومنتخب مصر، هو أيضًا إداري محنك استطاع إرساء مبادئ وقواعد عديدة داخل الأهلي يتخذها كل خلفائه بوصلة لقيادة سفينة قلعة "التتش" حتي يومنا هذا، كما أنه حقق العديد من النجاحات والإنجازات والبطولات خلال رئاسته للأهلي والتي ستبقي خالدة أبد الدهر، ولن تنساها الجماهير الحمراء أبدًا.

2- محمود الجوهري:

من النجوم الذين يستحقون لقب "استثنائي" في الكرة المصرية، محمود الجوهري نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، حيث بدأ مسيرته الكروية ضمن صفوف القلعة الحمراء ولعب مع الفريق في الفترة من 1955 وحتي 1964 وحقق معه لقب الدوري الممتاز 6 مرات، وكأس مصر 3 مرات، وبطولة دوري منطقة القاهرة"، كما توج مع منتخب الفراعنة بكأس أمم إفريقيا 1959 وحصد لقب هداف البطولة.

ويُعد الجوهري ايضا واحد من أفضل المدربين في تاريخ الكرة المصرية والعربية، حيث قاد الفراعنة للتأهل لمونديال 1990، وتوج مع الفراعنة بكأس أمم إفريقيا 1998، ليصبح أول من حصد لقب البطولة الإفريقية كـ "لاعب ومدرب"، كما حصل على ذهبية دورة الألعاب العربية مع المنتخب 1992.

3- حسن شحاتة:

يُعد حسن شحاتة نجم الزمالك السابق واحد من أساطير الكرة المصرية حقق خلال مشواره مع القلعة البيضاء العديد من الانجازات والبطولات، حيث سجل بقميص الفريق الأبيض 77 هدفا في الدوري الممتاز، و5 أهداف بكأس مصر، و6 أهداف في بطولات إفريقيا، وتوج مع الفريق بلقب الدوري المصري مرة وحيدة، وكأس مصر 3 مرات، وحصل على جائزة أفضل لاعب بالدوري مرتين.

أما خلال مسيرته التدريبية حقق "المعلم" ايضًا الكثير من الانجازات أبرزها تتويجه بكأس أمم إفريقيا 3 مرات متتالية مع منتخب مصر 2006، 2008، 2010، كما حقق مع المقاولون العرب كأس مصر والسوبر المصري، وساعد عدد من الأندية في التأهل للدوري الممتاز منها المنيا والشرقية والسويس.

4- محمود الخطيب:

قائمة الاستثنائيين بالكرة المصرية تضم محمود الخطيب نجم الأهلي ورئيس النادي الحالي، واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، يمتلك سجلا حافلا بالانجازات والبطولات رفقة الأهلي حيث توج مع الفريق الأحمر بالدوري 10 مرات، وكأس مصر 5 مرات، كما حقق مع الفريق بطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين، وكأس الكؤوس الإفريقية مرتين، وتوج بكأس أمم إفريقيا 1986 مع الفراعنة.

وكان "بيبو" أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية عام 1983، وهو الانجاز الذي لم يكرره سوي محمد صلاح نجم ليفربول، كما حصل على جائزة هداف الدوري الممتاز مرتين.

5- حسام حسن:

يعد حسام حسن أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة، لعب للعديد من الأندية في مشواره الكروي أبرزهم الأهلي والزمالك وحقق مع القطبين العديد من البطولات والألقاب والأرقام، كما يمتلك مسيرة حافلة بالانجازات مع منتخب مصر حيث شارك مع الفراعنة في مونديال 1990، وتوج مع المنتخب بكأس أمم إفريقيا 3 مرات، كما أنه أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع الفراعنة بـ76 هدفًا سجلها في 176 مباراة.

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وبعد اعتزاله اتجه للعمل في مجال التدريب وقاد عدة أندية أبرزها المصري والزمالك والإسماعيلي، وسموحة، والمصرية للاتصالات والاتحاد السكندري، والمقاصة، وبيراميدز، ومنتخب الأردن، لكنه لم ينجح في حصد أي بطولة خلال مشواره التدريبي حتي الآن.

6- محمد أبوتريكة:

يستحق محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق التواجد ضمن قائمة "الاستثنائيين" في الكرة المصرية، بعد مسيرة حافلة بالانجازات حققها مع المارد الأحمر ومنتخب الفراعنة.

لعب "تريكة" ضمن صفوف النادي الأهلي في الفترة من 2004 وحتي 2012، وشارك في 287 مباراة وسجل 126 هدفًا، وحقق مع الفريق الأحمر 23 بطولة مختلف على الصعيدين المحلي والإفريقي، كما خاض مع منتخب مصر 98 مباراة دولية وسجل 38 هدفا، وتوج معه بكأس أمم إفريقيا مرتين، كما حصد العديد من الجوائز الفردية، أبرزها تتويجه بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء 3 مرات.

7- حازم إمام:

يعد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق واحد من أمهر اللاعبين في تاريخ مصر، وكان يحظي بحب واحترام الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها، حقق خلال مشواره مع الفريق الأبيض العديد من النجاحات والإنجازات كما حصد معه 12 بطولة مختلفة بالإضافة للعديد من الألقاب الفردية.

وخاض مع منتخب مصر 87 مباراة دولية وسجل 16 هدفا، وشارك مع المنتخب في 5 نسخ من بطولة أمم إفريقيا، وتوج بكأس البطولة القارية مرة وحيدة عام 1998، كما كان له تجربة احترافية مع فريق أودينيزي الإيطالي حيث أنه أول لاعب مصري وعربي يحترف في إيطاليا، كما لعب لفريق دي جرافشاب الهولندي لكنه لم يحقق معه انجازات تذكر.

8- عصام الحضري:

مسيرة عصام الحضري في الملاعب كانت مسيرة استثنائية بشكل كبير، حيث استطاع "الظاهرة" كما تلقبه الجماهير المصرية تحطيم الكثير من الأرقام القياسية خلال مشواره الكروي، كما حصد العديد من البطولات والألقاب في مشواره مع الأندية التي لعب لها وفي مقدمتهم الأهلي والذي حقق معه تاريخًا حافلا بالانجازات، حيث توج مع المارد الأحمر بـ24 بطولة مختلفة، كما حصد كأس سويسرا مع فريق سيون، والدوري السوداني وكأس السودان مع المريخ.

كما توج عصام الحضري بكأس أمم إفريقيا 4 مرات مع منتخب مصر وحصل على جائزة أفضل حارس مرمي في البطولة القارية 3 مرات، وحقق مع الفراعنة بطولة دورة الألعاب الإفريقية 1995، ودورة الألعاب العربية 2007، كما شارك مع المنتخب في كأس العالم 2018 ليصبح أكبر لاعب يشارك في المونديال، واستمر في الملاعب حتي تجاوز عمره الـ46 عامًا.

9- عبد الحليم علي:

تضم قائمة النجوم الاستثنائيين بالكرة المصرية ايضًا، نجم منتخب مصر والزمالك السابق عبد الحليم علي، أحد أفضل الهدافين في تاريخ مصر، و الهداف التاريخي للقلعة البيضاء برصيد 134 هدفًا، حقق خلال مسيرته مع الزمالك 12 بطولة مختلفة، وحصل على جائزة هداف الدوري موسم 2003 / 2004 برصيد 20 هدفا.

خاض مع منتخب مصر 43 مباراة دولية، وتوج مع المنتخب بكأس أمم إفريقيا 2006، وكأس العالم العسكري عام 2001، وكأس إفريقيا العسكرية 2004.

10- محمد صلاح:

فرض اسمه بقوة على قائمة الاستثنائيين في تاريخ الكرة المصرية، بعدما حقق العديد من الإنجازات والنجاحات خلال رحلته الاحترافية في أوروبا، و التي لم يسبق وحققها أي لاعب مصري قبله.

لعب "صلاح" في العديد من الأندية الأوروبية منذ رحيله عن المقاولون العرب، حيث لعب مع بازل السويسري، وتشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما في إيطاليا، واستقر به المطاف في ليفربول، واستطاع تحقيق العديد من الأرقام القياسية والبطولات في مشواره الاحترافي جعلته فخرًا للعرب.

توج محمد صلاح مع ليفربول بلقب الدوري السويسري مع بازل، كما حصد مع ليفربول لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، كما حصل على جائزة الحذاء الذهبي للدوري الانجليزي مرتين متتاليتين.

وشارك "صلاح" مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا مرتين لكنه لم يتوج باللقب، وشارك مع الفراعنة في كأس العالم 2018 وسجل هدفين للمنتخب، وتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عامي 2017، 2018.