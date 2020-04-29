الامارات | صحيفة: إنفانتينو تدخّل لدى المدعي العام لإسقاط التحقيق ضده

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: إنفانتينو تدخّل لدى المدعي العام لإسقاط التحقيق ضده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «تريبون دو جنيف» السويسرية أن مواطنها، جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تدخل لدى المدعي العام لإسقاط التحقيق ضده. وكان مكتب المدعي العام الفيدرالي بدأ تحقيقاً في بداية عام 2016، بعد فترة وجيزة من انتخاب إنفانتينو لرئاسة (فيفا)، حول مزاعم منح الأخير عقود حقوق البث التلفزيوني لشركة خارجية، في الفترة التي كان فيها أميناً عاماً للاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا). ووفقاً للصحيفة كتب إنفانتينو إلى صديق طفولته، رينالدو أرنولد، الذي أصبح مدعياً عاما في هوت- فاليه، وهي مسقط رأس الرجلين، أنه «قلق» إزاء التحقيق. ورد أرنولد، الذي ساعد بالفعل في ترتيب أول اجتماع بين المدعي العام، مايكل لاوبر، وإنفانتينو: «المهم الآن أن يكون الاجتماع في غضون أسبوعين، إذا كنت تريد يمكنني أن أذهب معك مجدداً». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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