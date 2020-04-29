الامارات | علي سالمين: أتدرّب يومياً في رمضان.. وأتابع «بنت صوغان»

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شكرا لقرائتكم خبر عن علي سالمين: أتدرّب يومياً في رمضان.. وأتابع «بنت صوغان» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب وسط فريق الوصل، الدولي علي سالمين، أنه مستمر في أداء التدريبات اليومية داخل منزله، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، ولتجنب الآثار الجانبية المتعلقة بإيقاف النشاط الرياضي، وتأثير الخمول في زيادة الوزن، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه يستغل شهر رمضان على أحسن ما يكون، بالتقرب إلى الله، وتلاوة القران الكريم، كما أنه يتابع بعض الأعمال الدرامية، على غرار المسلسل الكوميدي الإماراتي «بنت صوغان»، بينما نجمه المفضل هو المصري، محمد رمضان، بطل مسلسل «البرنس».
«الإمارات اليوم» أجرت مع علي سالمين الحوار التالي:
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