الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقاء
عقد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، علي سالم المدفع، لقاءً غير رسمي عن بُعد، مع عدد من جماهير الفريق، تناول الأمور المتعلقة بمسيرة النادي، وضرورة العمل الجماعي خلال المرحلة الجديدة.
لاعب
واصل لاعب النصر، محمود خميس، هوايته في التقاط الصور الإعلانية بجانب سيارته، حيث نشر صورة جديدة له على حسابه الشخصي على موقع «موضة إنستغرام»، وهو أمام السيارة وبزي النادي.
كينو
استعاد بالميراس البرازيلي ذكريات فوزه التاريخي على بوكا جونيورز الأرجنتيني في عقر داره بهدفين دون رد بكأس ليبرتادوريس 2018، إذ أشار النادي على حسابه في «تويتر»، إلى تألق لاعب الجزيرة، البرازيلي ماركوس كينو، بصناعته الهدف الأول وإحرازه الثاني.
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