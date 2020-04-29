الامارات | 10 مكاسب تنتظررابطة المحترفين من عودة الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مكاسب تنتظررابطة المحترفين من عودة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبذل رابطة دوري المحترفين لكرة القدم جهوداً للتحضير لعودة الدوري، الذي توقف نشاطه منذ 15 مارس الماضي، للحد من تأثيرات «كورونا»، وإجهاض أي محاولة لإلغاء المسابقة، لتأثير هذا القرار في مستقبل المسابقة فنياً وتسويقياً وجماهيرياً.

وبدت المؤشرات تمضي بشكل إيجابي نحو إصدار قرار وشيك بعودة النشاط في سبتمبر المقبل، في ظل نجاح الجهود التي تقوم بها السلطات الطبية للسيطرة على «كورونا»، إذ من المتوقع أن تجني رابطة المحترفين 10 مكاسب من عودة الدوري، ترصدها «الإمارات اليوم».

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