شكرا لقرائتكم خبر عن «كونتي» يعطي الضوء الأخضر للتعاقد مع «كافاني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض وكلاء النجم الأوروجواني إدينسون كافاني خدماته اللاعب على نادي إنتر ميلان الإيطالي الذي يبحث عن التعاقد مع مهاجم جديد في الصيف، فيما أعطى أنطونيو كونتي، مدرب الفريق، الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.

وأوضحت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن المدير الفني للنيراتزوري أنطونيو كونتي أعطى الضوء الأخضر للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 33 عامًا عقب انتهاء عقده مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان في الصيف.

ويرغب إنتر في التعاقد مع مهاجم جديد في ظل الرحيل المتوقع لمهاجمه لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة الإسباني.

وكان «كافاني» قد ارتبط أيضًا بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، فيما لم يقدم له باريس سان جيرمان عرضًا لتجديد عقده حتى الآن. وشارك اللاعب الأوروجواني في 22 مباراة خلال الموسم الجاري مع باريس سان جيرمان أحرز خلالهم 7 أهداف وصنع 3. Advertisements