شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يعلن موقفه النهائي من الترشح لمنصب رئيس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حازم إمام نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، أنه لا يفكر في الترشح في انتخابات القلعة البيضاء على مقعد الرئيس، مشيرًا إلى أنه قرر بعد تجربة اتحاد الكرة الابتعاد لفترة عن العمل العام.

وقال حازم إمام في تصريحات على قناة «أون تايم سبورت»: «ليس حاليًا الوقت المناسب لخوض الانتخابات على منصب رئيس نادي الزملك، وربما يتغيير الأمر في المستقبل.

وأضاف: لن أفكر في خوض الانتخابات حتى لو لم يتواجد مرتضى منصور رئيس النادي الحالي. وأوضح ان الامور حاليًا تسير بشكل جيد داخل النادي والدليل تحقيق العديد من البطولات خلال السنوات الأخيرة ووصل الفريق مؤخرًا إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار إلى أن الزمالك ظل لسنوات عديدة يعاني من تعاقب مجالس الادارات عليه والذي بدوره أثر بالسلب على نتائج الفريق في كافة البطولات.

وتحدث حازم إمام عن أزمة محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الأول مع هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد السابق.

وأضاف حازم إمام، في تصريحات ببرنامج «أقر وأعترف» مع أحمد شوبير عبر قناة «أون تايم سبورت»، أن محمد صلاح كان مستاءً أثناء تواجده بالمنتخب في الفترة الأخيرة بسبب هذه الأزمة، مشيرا إلى أن أبوريدة لم يطلب منه التدخل لحلها، لذلك لم يكن لديه دور في هذا الأمر.

وأوضح حازم إمام أن أبوريدة أكد أن وكيل محمد صلاح أرسل ميلات بها بعض التجاوزات.

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وأكد حازم إمام، أن الاتحاد أخطأ في وضع صورة محمد صلاح على الطائرة وأضره كثيرا، لافتا إلى أن محمد صلاح نجم كبير، وكان يجب أخذ موافقته على وضع الصورة.وألمح إلى أن هذه الأزمة أثرت على أداء محمد صلاح مع المنتخب في مونديال روسيا خاصة في مباراة السعودية الأخيرة ولم يحتفل بهدفه.