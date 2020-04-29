شكرا لقرائتكم خبر عن «أرتور» يقترب بشدة من يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب لاعب الوسط البرازيلي لنادي برشلونة الإسباني أرتور ميلو من الانتقال إلى نادي يوفنتوس الإيطالي الصيف القادم. وحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فقد وصل الناديين إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات حول إتمام الصفقة في الصيف. ويرغب المدير الفني للسيدة العجوز ماوريسيو ساري في الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 23 عامًا لتعزيز خط وسط ميدانه الموسم القادم. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الثلاثي ميراليم بيانيتش ورودريجو بينتانكور وفيدريكو برنارديسكي قد يتم إدراج أي منهم في صفقة «أرتور»، الذي يتبقى له 4 سنوات في عقده مع البلوجرانا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 5,042

تعافي 1,304

وفيات 359

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