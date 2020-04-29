شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: الجوهرى دفع للمشجعين عشان ينادوا بإسمه فى المدرجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد رضا عبد العال لاعب الاهلى والزمالك السابق ، والمُحلل الرياضى ان محمود الجوهري المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني كان يقوم بمنح اموال للجمهور لكي يهتفو بإسمه في المباريات .

واضاف عبد العال في تصريحات خاتلفزيونية ان الراحل الجوهري أنشىء روابط من المشجعين لكي يهتفو بإسمه ، فقط وعدم الهتاف باسم اي نجم من نجوم المنتخب وقتها

وقال رضا ان الجوهري كان يكره اللاعيبن اصحاب المهارات مثلي وحمادة عبد اللطيف وطاهر ابوزيد وبدر رجب.

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