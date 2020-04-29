شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: الجوهرى دفع للمشجعين عشان ينادوا بإسمه فى المدرجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد رضا عبد العال لاعب الاهلى والزمالك السابق ، والمُحلل الرياضى ان محمود الجوهري المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني كان يقوم بمنح اموال للجمهور لكي يهتفو بإسمه في المباريات .
واضاف عبد العال في تصريحات خاتلفزيونية ان الراحل الجوهري أنشىء روابط من المشجعين لكي يهتفو بإسمه ، فقط وعدم الهتاف باسم اي نجم من نجوم المنتخب وقتها
وقال رضا ان الجوهري كان يكره اللاعيبن اصحاب المهارات مثلي وحمادة عبد اللطيف وطاهر ابوزيد وبدر رجب.
وتابع عبد العال ان محمود الجوهري مدرب المنتخب الوطني هو من افضل المدربين في تاريخ مصر ، مضيفا أن الجوهري كان مميز جدا في قيادة الفرق التي قادها وأدخل جمل تكتيكيه جديدة في مصر ونجح في تحقيق الكثير من البطولات مع المنتخب المصري .
واشار عبد العال إلى ان الجوهري وصل مع المنتخب للمشاركة في كأس العالم وقدم آداء مميز بإشادة للجميع .
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