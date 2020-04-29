شكرا لقرائتكم رضا عبد العال : الخطيب أسطورة الأهلي الحقيقة بالأرقام عبر تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال لاعب الزمالك والاهلى والمنتخب الوطني السابق ان محمود الخطيب هو أسطورة الاهلي على مدار تاريخه لما حققه من أرقام وبطولات .

واضاف في تصريحات تلفزيونية ان الخطيب يُعد اسطورة الاهلي على مدار تاريخه لانه حقق القاب فردية وجماعيه ونجح في التواجد ضمن الكُبار في قارة افريقيا اثناء تواجده داخل القلعة الحمراء.

أكد رضا عبد العال أن جيل المنتخب الوطني مع حسن شحاتة الافضل في تاريخ مصر بالأرقام، وأن شحاتة حقق ما لم يُحققه اي مدرب مع المنتخب الوطني مع هذا الجيل خاصة وانه حقق ٣ بطولات افريقيا متتاليين لم تحدث مع اي منتخب في قارة افريقيا .

وتابع عبد العال أن جيل حسن شحاتة يُعد الأفضل في التاريخ لانهم قدموا آداء مميز جداً خاصة في كأس العالم للقارات وبالأخص في مباراة البرازيل .

وقال رضا عبد العال لاعب الاهلى والزمالك السابق ، والمُحلل الرياضى ان محمود الجوهري المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني كان يقوم بمنح اموال للجمهور لكي يهتفو بإسمه في المباريات .

واضاف عبد العال في تصريحات خاتلفزيونية ان الراحل الجوهري أنشىء روابط من المشجعين لكي يهتفو بإسمه ، فقط وعدم الهتاف باسم اي نجم من نجوم المنتخب وقتها

وقال رضا ان الجوهري كان يكره اللاعيبن اصحاب المهارات مثلي وحمادة عبد اللطيف وطاهر ابوزيد وبدر رجب.

وتابع عبد العال ان محمود الجوهري مدرب المنتخب الوطني هو من افضل المدربين في تاريخ مصر ، مضيفا أن الجوهري كان مميز جدا في قيادة الفرق التي قادها وأدخل جمل تكتيكيه جديدة في مصر ونجح في تحقيق الكثير من البطولات مع المنتخب المصري .

واشار عبد العال إلى ان الجوهري وصل مع المنتخب للمشاركة في كأس العالم وقدم آداء مميز بإشادة للجميع .

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أكد رضا عبد العال لاعب الاهلى والزمالك السابق ، والمُحلل الرياضى ان محمود الجوهري المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني كان يقوم بمنح اموال للجمهور لكي يهتفو بإسمه في المباريات .

واضاف عبد العال في تصريحات خاتلفزيونية ان الراحل الجوهري أنشىء روابط من المشجعين لكي يهتفو بإسمه ، فقط وعدم الهتاف باسم اي نجم من نجوم المنتخب وقتها

وقال رضا ان الجوهري كان يكره اللاعيبن اصحاب المهارات مثلي وحمادة عبد اللطيف وطاهر ابوزيد وبدر رجب.

وتابع عبد العال ان محمود الجوهري مدرب المنتخب الوطني هو من افضل المدربين في تاريخ مصر ، مضيفا أن الجوهري كان مميز جدا في قيادة الفرق التي قادها وأدخل جمل تكتيكيه جديدة في مصر ونجح في تحقيق الكثير من البطولات مع المنتخب المصري .

واشار عبد العال إلى ان الجوهري وصل مع المنتخب للمشاركة في كأس العالم وقدم آداء مميز بإشادة للجميع .