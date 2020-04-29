شكرا لقرائتكم جمال محمد على: اللجنة الخماسية لن تترشح في انتخابات الجبلاية المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة، إن اللائحة الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم حتى الأن مازالت مشروع يتم دراسته ولن يتم اعتمادها إلا بقرار من الفيفا والجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وعن بند الثمان سنوات للمنصب قال نائب رئيس اتحاد الكرة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، أن الهدف منه هو الاستفادة من خبرات العضو الذى قضى 8 سنوات أن يترشح لمنصب النائب أو الرئيس كاشفا أن القرار في النهاية يكون لتصويت الجمعية العمومية.

وكشف أن تغيير أسم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم إلى الأمين العام، ما هي إلا تنويع في المسمى لكنها نفس الوظائف والمهام الموكلة أليه.

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وأكد "على" أن اللجنة الخماسية لن تترشح في الانتخابات المقبلة وفقا لخطاب الفيفا بتكليفها كلجنة مؤقتة لإدارة وتنظيم العمل بالجبلاية موضحا أن جميع أعضاء اللجنة لم يشرعوا في اتخاذ سب وطرق لإيجاد طريقة للترشح.

في سياق أخر، خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الاتحادات المحلية لحسم موقفهم من استكمال موسم 2019/2020 بعد الأزمة التي فرضها فيروس كورونا وتسببت في تعليق المباريات.

وقررت اللجنة الخماسية في وقت سابق، توقف النشاط حتى منتصف شهر مايو تنفيذاً لقرارات الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).