شكرا لقرائتكم إرجاء حسم دوري القسم الثاني والثالث بعد استئناف الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة، عن مصير أندية القسم الثاني قائلا: "بالطبع السيناريو يشمل مصير دوريات القسم الثاني والثالث لكنه لن يستأنف في نفس توقيت الدوري الممتاز لأنه هذه الدوريات تحتاج فترة أقل حتى يتم الانتهاء منها".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، أن الدوري الذى يتبقى فيه 17 أسبوعا يحتاج خطة ووقت أطول من دوري القسم الثاني والثالث الذى يتبقى له ما بين ثلاثة أو خمسة أسابيع حتى ينتهي".

وكشف أن الرد على خطاب الاتحاد الأفريقي سيكون بالتنسيق مع الجهات السيادية في الدولة، موضحا أ، الرد على الكاف ليس الزاميا على الاتحاد المصري، حيث جاء الخطاب في شكل استفسار ومناقشة حول الوضع الراهن.

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في سياق أخر، خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الاتحادات المحلية لحسم موقفهم من استكمال موسم 2019/2020 بعد الأزمة التي فرضها فيروس كورونا وتسببت في تعليق المباريات.

وقررت اللجنة الخماسية في وقت سابق، توقف النشاط حتى منتصف شهر مايو تنفيذاً لقرارات الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).