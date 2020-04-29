شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: استئناف الدوري الممتاز منتصف يوبيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة، أن اتحاد الكرة أرسل بالفعل سيناريو لوزارة الشباب والرياضة يخص عودة النشاط، مؤكدا أن السيناريو يعتمد على انتهاء تبعيات وتداعيات فيروس كورنا بنهاية مايو وبالتالى وضع مخطط لعودة النشاط بدءا من أول يونيو لعودة تدريبات الفرق وبعدها الاستقرار على موعد لاستئناف النشاط.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، أن اتحاد الكرة لن يمنح الأندية 3 أشهر للاستعداد، موضحا أن المهلة التى يمكن للاتحاد منحها كفترة اعداد للأندية لن تتجاوز أربعة اسابيع.

وقال إنه حال استئناف النشاط في منتصف يوليو يمكن انهاء المسابقة منتصف سبتمبر حيث يستغرق الدوري قرابة شهرين حتى ينتهى.

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وخاطب نائب رئيس اتحاد الكرة الأندية بضرورة العمل على رفع المستوى الفنى والخططي والبدنى للاعبين خلال فترة الحجر المنزلي.

في سياق أخر، خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الاتحادات المحلية لحسم موقفهم من استكمال موسم 2019/2020 بعد الأزمة التي فرضها فيروس كورونا وتسببت في تعليق المباريات.

وقررت اللجنة الخماسية في وقت سابق، توقف النشاط حتى منتصف شهر مايو تنفيذاً لقرارات الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).