شكرا لقرائتكم زاهر: وزارة الرياضة تطالب اتحاد الكرة بالرد على مخالفات مالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلام سيف زاهر أن اتحاد الكرة تلقى خطابا من وزارة الشباب والرياضة بشأن وجود بعض المخالفات داخل جدران الجبلاية ، وطالبت مسئولي اتحاد الكرة بضرورة تقديم المستندات اللازمة للرد على هذه المخالفات.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة اون تايم سبورت: من أهم المخالفات التي رصدها تقرير وزارة الرياضة تعيين بعض شباب الألتراس من قبل اتحاد الكرة، ووجود مخالفات في الدورات التدريبية للمدربين، وتعيين أحد مدربي المنتخب الأولمبي بنادي وادي دجلة، وكذلك عمل إدار المنخب الأولمبي في المملكة العربية السعودية.

ورد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة على تقرير مخالفات وزارة الرياضة بأن مسئولي الجبلاية يحضرون للرد على كل مخالفات الوزارة، وكل استفسار تم بالخطاب، سواء بوجودها أو عدم وجودها ، مشيرا إلى أنه وسيتم عمل ملف كامل للرد على الوزارة وكل جهة مسئولة اذا ما تطلب الأمر إلى ذلك .