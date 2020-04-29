شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: المد للجنة الخماسية غير مطروح.. وانتخابات الجبلاية لمدة عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حاولت مساعدة كل الرياضيين العالقين خارج مصر في العودة إلى مصر من مختلف دول العالم، ولكن هناك أحد العبين يلعب في تونس، رفض العودة رغم القيام بمجهود كبير لمحاولة اعادته إلى البلاد.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة اون تايم سبورت: أنه عقد اجتماع مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة وكذلك هشام حطب رئيس الجنة الأولمبية لمناقشة ملف عودة النشاط الرياضي في مصر، موضحا أنه اتفق مع الجنايني على سيناريو عودة الدوري المصري ويتحدد فيه المواعيد المقترحة لانطلاقه وانتهائه، وبدورهم قام مسئولي الجبلاية بارسال السيناريو المطلوب.

تابع: ناقشت مع هشام حطب اعداد سيناريوهات لعودة النشاط الرياضي بشكل عام في كل الاتحادات الرياضية، والسيناريو المعد من كل اتحاد لعودة النشاط، وأنتظر التصور الخاص بذلك لاسيما من أجل التحضير لأولمبياد طوكيو 2021.

وعن خطاب الاتحاد الإفريقي لاتحاد الكرة بشأن ضرورة تحديد موقفه من عودة النشاط الرياضي في 5 مايو أكد أنه غير ملم بهذا الخطاب وسيدرس الموقف بعناية وسيناقش مع مسئولي اتحاد الكرة الرد على خطاب الكاف بشأن مصير الدوري.

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استطرد: نتابع كذلك المقترحات بشأن عودة الدوري سواء ملاعب التدريب أو غرف الملابس وضرورة أن تكون مجهزة ومعقمة خشية انتشار عدوى فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يحاول إجراء تتبع للاحتياطات التي تتخذها الدول الأوروبية التي استقرت على عودة النشاط ووافقت على السماح للفرق بخوض التدريبات الجماعية.

وعن انتخابات اتحاد الكرة، أكد أنه لا يوجد قرارات الزامية وصلت اتحاد الكرة بشأن الانتخابات بسبب أزمة كورونا، ونحاول التعاون مع اتحاد الكرة من أجل مساعدته على القيام بمهامه ، كما أننا نتعامل مع الأمور بمرونة، مضيفا أن كورونا تسبب في عدم عقد جمعية عمومية لاعتماد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة، موضحا أن انتخابات اتحاد الكرة مثل باقي الاتحادات ستجرى لمدة عام واحد وهو ما توافقنا عليه مع اللجنة الأولمبية وفقا لقانون الرياضة الصادر في 2017.

كشف أن سيناريو التمديد لاتحاد كرة لمدة عام بعد انتهاء المدة القانونية المحددة له غير مطروح حاليا ونتناقش مع اللجنة الأولمبية، لاسيما وأن الانتخابات ستجرى على مدار سنة، واتحاد الكرة مثله مثل باقي الاتحادات الرياضية.