شكرا لقرائتكم جمال محمد علي: عودة النشاط الرياضي لن يكون كسابق عهده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة، أن توجه الجبلاية لا ينفصل عن السياسة العامة للدولة ووزارة الشباب والرياضة موضحات أن ما يقوم به الاتحاد حاليا هو مجرد سيناريوهات تخيلية لاستئناف المسابقة حال صدر قرار بذلك من الدولة.

وأضاف نائب رئيس الجبلاية في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، أن الاتحاد سيكون له اشتراطات حال صدور القرار باستئناف النشاط الرياضي بجانب الأخذ في الاعتبار اشتراطات اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة.

وأكد جمال محمد على أنه لا يمكن عودة النشاط الرياضي كسابق عهده حفاظا على عدم تفشى الفيروس وانتشار العدوى ويتبع ذلك التعطل لفترات زمنية أخرى، مشيرا إلى أن العودة مرتبطة بأخد الحد الأقصى من الجراءات الوقائية.

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في سياق أخر، خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الاتحادات المحلية لحسم موقفهم من استكمال موسم 2019/2020 بعد الأزمة التي فرضها فيروس كورونا وتسببت في تعليق المباريات.

وقررت اللجنة الخماسية في وقت سابق، توقف النشاط حتى منتصف شهر مايو تنفيذاً لقرارات الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).