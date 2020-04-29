شكرا لقرائتكم رضا عبد العال : منتخب حسن شحاتة الأفضل تاريخياً والجوهري مدرب كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال أن جيل المنتخب الوطني مع حسن شحاتة الافضل في تاريخ مصر بالأرقام، وأن شحاتة حقق ما لم يُحققه اي مدرب مع المنتخب الوطني مع هذا الجيل خاصة وانه حقق ٣ بطولات افريقيا متتاليين لم تحدث مع اي منتخب في قارة افريقيا . وتابع عبد العال في تصريحات تلفزيونية أن جيل حسن شحاتة يُعد الأفضل في التاريخ لانهم قدموا آداء مميز جداً خاصة في كأس العالم للقارات وبالأخص في مباراة البرازيل .

وقال رضا عبد العال لاعب الاهلى والزمالك السابق ، والمُحلل الرياضى ان محمود الجوهري المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني كان يقوم بمنح اموال للجمهور لكي يهتفو بإسمه في المباريات . واضاف عبد العال في تصريحات خاتلفزيونية ان الراحل الجوهري أنشىء روابط من المشجعين لكي يهتفو بإسمه ، فقط وعدم الهتاف باسم اي نجم من نجوم المنتخب وقتها وقال رضا ان الجوهري كان يكره اللاعيبن اصحاب المهارات مثلي وحمادة عبد اللطيف وطاهر ابوزيد وبدر رجب. وتابع عبد العال ان محمود الجوهري مدرب المنتخب الوطني هو من افضل المدربين في تاريخ مصر ، مضيفا أن الجوهري كان مميز جدا في قيادة الفرق التي قادها وأدخل جمل تكتيكيه جديدة في مصر ونجح في تحقيق الكثير من البطولات مع المنتخب المصري . Advertisements واشار عبد العال إلى ان الجوهري وصل مع المنتخب للمشاركة في كأس العالم وقدم آداء مميز بإشادة للجميع .

أكد رضا عبد العال لاعب الاهلى والزمالك السابق ، والمُحلل الرياضى ان محمود الجوهري المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني كان يقوم بمنح اموال للجمهور لكي يهتفو بإسمه في المباريات .

واضاف عبد العال في تصريحات خاتلفزيونية ان الراحل الجوهري أنشىء روابط من المشجعين لكي يهتفو بإسمه ، فقط وعدم الهتاف باسم اي نجم من نجوم المنتخب وقتها

وقال رضا ان الجوهري كان يكره اللاعيبن اصحاب المهارات مثلي وحمادة عبد اللطيف وطاهر ابوزيد وبدر رجب.