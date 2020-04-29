شكرا لقرائتكم إبراهيم فايق يكشف عن 3 تعديلات جديدة في لائحة اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي إبراهيم فايق، أن لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، طرأ عليها 3 تغييرات قبل ارسالها من قبل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية، للاتحاد الدولي "فيفا".

وأضاف فايق في تصريحات تليفزيونية في برنامج جمهور التالتة على فضائية أون سبورت 2، أن التعديل الأول والأهم يتمثل في تعديل بند الثمان سنوات حيث عُدل البند ليكون السنوات الثمان على المنصب وليس على العمل، بمعنى أن كل عضو قضى 8 سنوات يمكنه الترشح على منصب أخر كنائب الرئيس أو الرئيس مما يتيح للأعضاء قضاء 24 عاما بواقع 8 سنوات لكل منصب من المناصب الثلاثة العضو والنائب أو الرئيس.

وتابع فايق أن التعديل الثاني يخص المقعد النسائي، حيث يتكون المجلس من 9 أشخاص رئيس ونائب و6 أعضاء ومقعد مخصص للنساء، مع عودة مسمى المدير التنفيذي للاتحاد بعد ان كان مقررا تغييره لمسمى الأمين العام.

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في سياق أخر، خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الاتحادات المحلية لحسم موقفهم من استكمال موسم 2019/2020 بعد الأزمة التي فرضها فيروس كورونا وتسببت في تعليق المباريات.

وقررت اللجنة الخماسية في وقت سابق، توقف النشاط حتى منتصف شهر مايو تنفيذاً لقرارات الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).