شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة الخليفي في سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن القضاء السويسري أن محاكمة القطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة قنوات«بي أن» الإعلامية ومجلس إدارة باريس سان جيرمان ستتم في سبتمبر/‏‏أيلول المقبل في سويسرا بتهم منح حقوق بث تلفزيوني (رسمي).

وتم اتهام الخليفي بتورطه في قضية فساد تتعلق بحقوق البث التلفزيونى لبطولة كأس العالم.

وسيمثل أمام المحكمة أيضاً جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي (فيفا) ورجل ثالث لم يُذكر اسمه.

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