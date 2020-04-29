كأس كوريا 9 مايو

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن كأس الاتحاد الكوري لكرة القدم ستنطلق في التاسع من مايو/ أيار بعد يوم واحد من الموعد المحدد لانطلاق الدوري المحلي الذي تأجلت انطلاقته بسبب جائحة كوفيد-19.

ونقلت الوكالة عن الاتحاد الكوري الجنوبي قوله إن البطولة، التي كان من المفترض أن تنطلق في 14 مارس/ آذار، ستقام فيها مباريات الأدوار الأولى دون مشجعين.

وسيشهد الدور الأول مشاركة 32 فريقاً من أندية شبه المحترفين والهواة من الدرجات الأدنى. وسيتأهل الفائزون للعب مع فرق من الدرجتين الثالثة والثانية بدءاً من السادس من يونيو/ حزيران.