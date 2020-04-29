شكرا لقرائتكم خبر عن كأس كوريا 9 مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كأس كوريا 9 مايو
تاريخ النشر: 29/04/2020
ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن كأس الاتحاد الكوري لكرة القدم ستنطلق في التاسع من مايو/ أيار بعد يوم واحد من الموعد المحدد لانطلاق الدوري المحلي الذي تأجلت انطلاقته بسبب جائحة كوفيد-19.
ونقلت الوكالة عن الاتحاد الكوري الجنوبي قوله إن البطولة، التي كان من المفترض أن تنطلق في 14 مارس/ آذار، ستقام فيها مباريات الأدوار الأولى دون مشجعين.
وسيشهد الدور الأول مشاركة 32 فريقاً من أندية شبه المحترفين والهواة من الدرجات الأدنى. وسيتأهل الفائزون للعب مع فرق من الدرجتين الثالثة والثانية بدءاً من السادس من يونيو/ حزيران.
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