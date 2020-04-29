أولمبياد طوكيو 2021.. أو الإلغاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ماذا سيحدث لأولمبياد طوكيو في حال عدم السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد العام المقبل؟ لن يتم تأجيله مرة جديدة بحسب ما أعلن رئيس اللجنة المنظمة يوشيرو موري، أمس الثلاثاء.

اضطر المنظمون اليابانيون تحت ضغط كبير من الرياضيين، الاتحادات الرياضية ثم اللجنة الأولمبية الدولية الرضوخ لقرار تاريخي بتأجيل الألعاب في مارس/آذار الماضي لمدة سنة، لتصبح مقررة بين 23 يوليو/تموز و8 أغسطس/آب 2021.

وفي مقابلة مع يومية «نيكان سبورتس»، قال موري إنه لا يمكن تأجيل الألعاب أبعد من 2021 إذا لم ينته الوباء «في هذه الحالة سيُلغى»، مشيراً إلى استحالة إرجائه مرة جديدة.

وعما إذا كان وارداً تأجيل الأولمبياد مرة جديدة إلى 2022 بحال استمر تهديد فيروس كورونا المستجد حتى العام المقبل، كان موري قاطعاً «لا»، وتابع: «في هذه الحالة سيُلغى».

وقال موري إن الألعاب ألغيت سابقاً في زمن الحرب، وقارن المعركة مع كورونا ب«قتال عدو غير مرئي، وبحال احتواء الفيروس بنجاح سننظم الألعاب بسلام الصيف المقبل».

وكان موري أشار الأسبوع الماضي، إلى أنه طرح فكرة تأجيل الألعاب لسنتين على رئيس الوزراء شينزو آبي، لكن «رئيس الوزراء قرر أن التأجيل لسنة هو المسار الصحيح».

وشدد موري: «من الصعب تقنياً تأجيل الألعاب سنتين، من خلال التفكير بالرياضيين والمشكلات التنظيمية الناجمة».

بدوره، كان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، قد أشار منتصف الشهر الجاري، إلى أن الأولمبياد لا يمكن تأجيله أبعد من 2021.