شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق دعم لرياضيي القوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أنه أنشأ صندوقاًَ مالياً بقيمة 500 ألف دولار من أجل مساعدة الرياضيين المحترفين الذين يعانون صعوبات مالية بسبب فيروس كورونا، ليعتمد فكرة أطلقها العداء العالمي والأولمبي السابق المغربي هشام الكروج.

وأوضح الاتحاد الدولي أنه يقود هذه المبادرة بالشراكة مع المؤسسة الدولية لألعاب القوى التي تم إنشاؤها لدعم القضايا الخيرية المرتبطة برياضة أم الألعاب.

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