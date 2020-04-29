«كورونا» يعلق المباريات ويلغي الدوري الفرنسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إلغاء الدوري الفرنسي لهذا الموسم بشكل رسمي، وتعليق منافسات كرة القدم في فرنسا حتى سبتمبر/أيلول المقبل، مما يعني عملياً صعوبة استكمال الدوري «ليج 1» لهذا الموسم.

وقال فيليب أمام البرلمان، أمس الثلاثاء، إن موسم كرة القدم 2019-2020 ومسابقات رياضية أخرى للمحترفين عن الموسم ذاته لن يتم السماح باستئنافها قبل سبتمبر/أيلول.

وأضاف: «لن نتمكن من استئناف موسم 2019-2020 لرياضات المحترفين وخاصة كرة القدم».

وأشار أيضاً إلى أنه بعد انتهاء فترة العزل العام في البلاد في 11 مايو/ أيار جرّاء جائحة فيروس «كورونا» المستجد سيبقى الحظر مفروضاً على التجمعات التي تزيد على عشرة أشخاص داخل وخارج القاعات وسيستمر إغلاق الشواطئ للجمهور حتى الأول من يونيو/ حزيران على الأقل.

ويتوقع أن تعقد اجتماعات خلال الشهر المقبل للاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورابطة الأندية، لتحديد كيفية حسم صاحب اللقب في فرنسا، والمقاعد الأوروبية والهابطين.

وكانت بطولة الدوري الفرنسي قد توقفت، منذ منتصف مارس/ الماضي، في وقت كان فيه نادي باريس سان جيرمان يتصدر المسابقة برصيد 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه مارسيليا.

وفي حال إلغائه، سيكون الدوري الفرنسي أول مسابقة ضمن الدوريات الـ5 الكبرى (الإسباني والإيطالي والإنجليزي والألماني والفرنسي) التي يتم إلغاؤها هذا الموسم.