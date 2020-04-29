إدارة الشارقة تعقد اجتماعها الثاني غداً الأربعاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



يعقد مجلس ادارة نادي الشارقة الرياضي برئاسة علي سالم بن عبد الرحمن المدفع مساء اليوم الاجتماع الثاني عن بعد، لاعتماد أسماء أعضاء شركة الكرة وإدارة الألعاب الجماعية والفردية والاستثمار والتخطيط وبقية اللجان والإدارات المستحدثة مثل الطب والصحة والتخطيط الاستراتيجي والشؤون القانونية بالاضافة إلى مناقشة العديد من الأمور التي تهم مسيرة العمل في نادي الشارقة الرياضي خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مجلس نادي الشارقة كان قد عقد اجتماعه الأول في الاسبوع الماضي وتمت خلاله تسمية رؤساء الشركات والإدارات واللجان، ويتم الاعلان عن أعضاء الشركات في اجتماع اليوم، ويترقب جمهور الشارقة أسماء أعضاء شركة الكرة منذ تشكيل المجلس الجديد لإدارة النادي برئاسة علي المدفع.