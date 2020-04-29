الشامسي: مازلنا نتعلم والغرايري مستمر مع الحمرية

ترغب إدارة الحمرية في استمرار المدرب التونسي غازي الغرايري في قيادة الفريق الأول الموسم المقبل وإكمال العمل الذي بداه في العام الحالي، وهناك اتفاق من حيث المبدأ بين الطرفين وتؤمن إدارة الحمرية بأهمية الاستقرار الفني، لذلك تفضل بقاء المدرب الغرايري وينتظر مجلس إدارة النادي قرار اتحاد الكرة لاتخاذ خطوة متقدمة أكثر بخصوص تجديد عقد المدرب.

وكان العنابي قد بدأ التخطيط للموسم المقبل بتجديد عقود عدد من لاعبيه الشباب فيما سيتواصل خلال الفترة المقبلة مع بعض لاعبي الفريق الأول الذين تنتهي عقودهم بنهاية العام الحالي ويملك الحمرية فرصة في الصعود يرفض التنازل عنها لكنه في الوقت ذاته يضع في الحسبان السيناريوهات الأخرى.

وقال جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية إن ناديه لا يعلم إلى ماذا ستؤول الأمور هل سيستأنف الدوري أم سيتم إلغاؤه وإن كان سيستأنف فمتى وما مصير عقود اللاعبين؟ وهل سيكون الميركاتو في موعده بحيث تخوض الفرق ما تبقى من مباريات بوجوه جديدة أم ستشرك نفس المجموعة وسيرحل الميركاتو أم ستكون هناك فترة انتقالات واحدة، وتساءل أيضاً كيف سيتم التعامل مع اللاعبين الأجانب الذين ستنتهي عقودهم في الأيام المقبلة؟ وأضاف: عموماً نحن في انتظار القرار الذي سيصدر من الاتحاد وعلى ضوئه سنحدد قراراتنا المقبلة.

وأبدى الشامسي رضاه عن تطور فريقه ورأى أن وجوده في صلب المنافسة على الصعود خلال ثلاثة أعوام متتالية مع أنه فريق حديث وعمره لم يصل خمسة أعوام يؤكد أن العنابي أثبت وجوده وأنه رقم في دوري الدرجة الأولى وقال إن ما تحقق يعد في حد ذاته إنجازاً وأضاف: لكن ما زلنا نتعلم من الآخرين وما زلنا نرى أننا لم نصل إلى ما نريد، غير أننا لسنا في عجلة من أمرنا وليست هناك ضغوط علينا، نعمل في هدوء من أجل بلوغ غاياتنا، لدينا حالياً فريق جيد وعناصر ممتازة وأعتقد أننا لن نكون بحاجة إلى عدد كبير من اللاعبين في الموسم المقبل، ستكون التغييرات محدودة على الأرجح، هناك عدد كبير من الشباب في صفوف الفريق جددنا عقودهم، وهناك عناصر خبرة والتوليفة الموجودة جيدة، فقط سنعمل على إضافة عناصر قليلة لهذه المجموعة.